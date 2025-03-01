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ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ на своем льду.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Денис Гурьянов (18-я, 59-я минуты), Никита Нестеров (35) и Никита Седов (40). У «Торпедо» шайбы забросили Сергей Гончарук (2) и Никита Артамонов (58).

ЦСКА (78 очков) пятый раз по ходу сезона обыграл «Торпедо» и поднялся на третье место турнирной таблицы Западной конференции, одержав третью победу кряду. «Торпедо» (66) располагается на восьмой позиции.

В следующем матче ЦСКА 4 марта примет петербургский СКА, «Торпедо» днем ранее на выезде сыграет против подмосковного «Витязя».

ЦСКА
4:2
1:1, 2:0, 1:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
1.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 8473 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Иван Кульбаков
(Иван Кульбаков, Иван Кульбаков)
1-й период
00:20
Павел Карнаухов
01:11
Сергей Гончарук
(Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий)
12:16
Бобби Линч
17:17
Денис Гурьянов
(Егор Афанасьев, Никита Седов)
17:36
Никита Нестеров
2-й период
34:59
Никита Нестеров
(Егор Фатеев, Руслан Исхаков)
37:44
Никита Шавин
39:48
Никита Седов
(Денис Гурьянов, Коул Кэсселс)
3-й период
57:34
Никита Артамонов
(Бобби Линч, Василий Атанасов)
58:40
Денис Гурьянов
(Максим Соркин)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь