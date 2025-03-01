ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Денис Гурьянов (18-я, 59-я минуты), Никита Нестеров (35) и Никита Седов (40). У «Торпедо» шайбы забросили Сергей Гончарук (2) и Никита Артамонов (58).