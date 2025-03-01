ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Денис Гурьянов (18-я, 59-я минуты), Никита Нестеров (35) и Никита Седов (40). У «Торпедо» шайбы забросили Сергей Гончарук (2) и Никита Артамонов (58).
ЦСКА (78 очков) пятый раз по ходу сезона обыграл «Торпедо» и поднялся на третье место турнирной таблицы Западной конференции, одержав третью победу кряду. «Торпедо» (66) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче ЦСКА 4 марта примет петербургский СКА, «Торпедо» днем ранее на выезде сыграет против подмосковного «Витязя».