«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2). Шайбы в составе «Салавата Юлаева» забросили Данил Алалыкин (5-я минута), Артем Набиев (6), Скотт Уилсон (22), Джошуа Ливо (31), Петр Хохряков (39) и Шелдон Ремпал (40). За «Адмирал» отличились Аркадий Шестаков (13), Джек Родуолд (43) и Даниил Гутик (57).
Гутик набрал 44-е очко в текущем регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд «Адмирала». Ранее столько же очков в составе владивостокской команды за сезон набирали Никлас Бергфорс (2014/15) и Роберт Саболич (2016/17).
«Салават Юлаев» (81 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (63) располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Хабаровске с «Амуром», а «Адмирал» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 4 марта.