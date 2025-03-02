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«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Адмирал» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2). Шайбы в составе «Салавата Юлаева» забросили Данил Алалыкин (5-я минута), Артем Набиев (6), Скотт Уилсон (22), Джошуа Ливо (31), Петр Хохряков (39) и Шелдон Ремпал (40). За «Адмирал» отличились Аркадий Шестаков (13), Джек Родуолд (43) и Даниил Гутик (57).

Гутик набрал 44-е очко в текущем регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд «Адмирала». Ранее столько же очков в составе владивостокской команды за сезон набирали Никлас Бергфорс (2014/15) и Роберт Саболич (2016/17).

«Салават Юлаев» (81 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (63) располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Хабаровске с «Амуром», а «Адмирал» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 4 марта.

Адмирал
3:6
1:2, 0:4, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5333 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Виктор Козлов
Вратари
Илья Коновалов
(Андрей Мишуров)
Семен Вязовой
1-й период
04:40
Данил Алалыкин
(Егор Сучков)
05:15
Артем Набиев
(Никита Зоркин, Владислав Ефремов)
08:26
Иван Муранов
12:53
Аркадий Шестаков
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
2-й период
21:04
Скотт Уилсон
(Джош Ливо)
22:18
Иван Муранов
28:35
Либор Шулак
30:16
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд, Скотт Уилсон)
31:55
Егор Петухов
38:03
Петр Хохряков
(Егор Сучков, Данил Алалыкин)
39:04
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский)
3-й период
42:50
Джек Родуолд
(Иван Муранов)
45:26
Ильдан Газимов
49:44
Командный штраф
56:38
Даниил Гутик
(Степан Старков, Павел Шэн)
Статистика
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь