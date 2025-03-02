«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча прошла в воскресенье во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2). Шайбы в составе «Салавата Юлаева» забросили Данил Алалыкин (5-я минута), Артем Набиев (6), Скотт Уилсон (22), Джошуа Ливо (31), Петр Хохряков (39) и Шелдон Ремпал (40). За «Адмирал» отличились Аркадий Шестаков (13), Джек Родуолд (43) и Даниил Гутик (57).