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Нападающий «Трактора» прокомментировал разгромную победу над «Барысом» со счётом 8:0

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв прокомментировал крупную победу над «Барысом» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

— План на игру удался. В принципе получилась целостная игра, все 60 минут. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам. Мы слышим их поддержку.

— У Зака Фукале девятая игра на «ноль». Как вы думаете, что способствовало этому?

Зак — хороший вратарь. Он много работает над собой и продолжает это делать каждый день, поэтому у него есть успех.

— Какой был настрой на соперника?

Настрой был боевой, как и на каждую игру. И всех наших болельщиков с победой.

— Как команда планирует провести пять дней перед игрой?

Сейчас мы планируем отдохнуть, восстановиться и готовиться к последнему отрезку, — сказал Коростелёв в интервью «Чемпионату».

Трактор
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