Роман Ротенберг прокомментировал четвёртое поражение СКА подряд

— Если посмотрите моменты, которые мы создали в третьем периоде… Нужно отметить игру Демченко и игру Минска в обороне, они ловили всё на себя. Будем тренировать. Уже внедрили новые упражнения, за счёт непредсказуемых действий в атаке будем больше забивать. Но самое главное, у нас есть хорошие моменты, нужно просто их реализовать.