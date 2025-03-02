Р. Ротенберг: у меня горят глаза, сколько бог даст, столько и проведу матчей в КХЛ

Что касается моих личных и командных целей, давайте будем отталкиваться от того, с какой любовью и страстью мы играем. У меня горят глаза, это говорит о том, что я готов провести сколько бог даст матчей. Столько и буду работать и делать всё возможное, чтобы команда побеждала всегда. Не могу загадывать, у тренера всегда есть одна игра — следующая, и надо её выиграть. А как будет дальше, жизнь всегда диктует свой сценарий. А так, готов работать, но главное — не количество, а качество игр. Победа будет за нами, делаем всё возможное, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.