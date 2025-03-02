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Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу минского «Динамо» над СКА в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с санкт-петербургским СКА (2:1) в рамках КХЛ-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

— Парни красавцы, выиграли. Большинство, меньшинство сработало, Вася дал шанс не пропустить.

— Два раза реализовали большинство, такое ощущение, что СКА впервые приехал в Минск и играл вторым номером…

— Анекдот знаете про два раза? Нет? Ну ладно, потом расскажу.

— Как удалось играть со СКА первым номером, сразу была готова тактика?

— Мы хорошо начали, получили удаления, и здорово, что реализовали их. Когда реализовываешь, чувствуешь себя чуть-чуть по-другому. Были непростые второй, третий период. Ребята старались выполнять задание, хотя были проблемы.

— Довольны действиями команды в обороне?

— Мы сдержали их, конечно, мы довольны, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо Мн
2:1
2:0, 0:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.03.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Роман Ротенберг
Вратари
Василий Демченко
Егор Заврагин
1-й период
01:29
Андрей Педан
03:07
Крис Тирни
(Виталий Пинчук, Роман Горбунов)
04:08
Сергей Сапего
05:27
Вадим Шипачев
(Андрей Стась, Александр Волков)
12:45
Андрей Педан
15:23
Николас Мелош
2-й период
36:44
Марат Хайруллин
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
39:11
Виталий Пинчук
3-й период
52:58
Вадим Мороз
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
СКА
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