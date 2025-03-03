Магнитогорский «Металлург» победил «Ладу» по буллитам в домашнем матче КХЛ

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился шведский легионер Робин Пресс. Минимальный перевес магнитогорцев держался на протяжении всего матча, но на предпоследней минуте третьего периода тольяттинцы сравняли счёт усилиями Михаила Фисенко. Овертайм не принёс успеха ни одной из команд. В серии буллитов точнее оказались магнитогорцы. Победный бросок сделал Никита Михайлис.