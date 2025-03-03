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Магнитогорский «Металлург» победил «Ладу» по буллитам в домашнем матче КХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился шведский легионер Робин Пресс. Минимальный перевес магнитогорцев держался на протяжении всего матча, но на предпоследней минуте третьего периода тольяттинцы сравняли счёт усилиями Михаила Фисенко. Овертайм не принёс успеха ни одной из команд. В серии буллитов точнее оказались магнитогорцы. Победный бросок сделал Никита Михайлис.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.

Металлург Мг
2:1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Павел Зубов
Вратари
Илья Набоков
Максим Третьяк
1-й период
06:49
Глеб Семенов
07:37
Даниил Вовченко
07:59
Энтони Камара
2-й период
27:28
Робин Пресс
(Игорь Гераськин, Андрей Козлов)
39:42
Михаил Фисенко
3-й период
58:24
Михаил Фисенко
(Марсель Ибрагимов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Михайлис
(Металлург Мг)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Лада
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