«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Никита Шавин (31-я, 42-я минута), также отличились Антон Силаев (12) и Владислав Кодола (42). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Бучельников (6), Григорий Ващенко (18) и Иван Воробьев (44).