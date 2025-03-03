Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Витязь» проиграл «Торпедо» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Никита Шавин (31-я, 42-я минута), также отличились Антон Силаев (12) и Владислав Кодола (42). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Бучельников (6), Григорий Ващенко (18) и Иван Воробьев (44).

Счет в сезонной серии стал 2−2. «Торпедо» (68 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (51) располагается на десятой строчке. Команда потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на попадание в плей-офф.

В следующем матче «Торпедо» 6 марта примет омский «Авангард», а «Витязь» в этот же день в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».

Витязь
3:4
2:1, 0:1, 1:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 1533 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Шикин
Иван Кульбаков
1-й период
04:40
Кирилл Стеклов
05:49
Дмитрий Бучельников
(Дерек Барак, Джереми Рой)
11:08
Антон Силаев
13:14
Иван Савчик
15:17
Владимир Галузин
17:52
Григорий Ващенко
(Александр Дарьин, Дмитрий Бучельников)
2-й период
27:09
Егор Виноградов
30:59
Никита Шавин
(Маркус Филлипс, Богдан Конюшков)
34:05
Маркус Филлипс
3-й период
41:39
Владислав Кодола
(Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Гончарук)
41:55
Никита Шавин
(Андрей Белевич)
43:21
Иван Воробьев
(Владислав Цицюра, Иван Савчик)
43:36
Владимир Галузин
46:25
Кирилл Воронин
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь