«Витязь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Никита Шавин (31-я, 42-я минута), также отличились Антон Силаев (12) и Владислав Кодола (42). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Бучельников (6), Григорий Ващенко (18) и Иван Воробьев (44).
Счет в сезонной серии стал 2−2. «Торпедо» (68 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (51) располагается на десятой строчке. Команда потерпела четвертое поражение подряд и потеряла шансы на попадание в плей-офф.
В следующем матче «Торпедо» 6 марта примет омский «Авангард», а «Витязь» в этот же день в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».