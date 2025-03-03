Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до семи матчей

В Минске (Беларусь) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало китайский «Куньлунь Ред Стар».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Вадим Мороз (в большинстве), Брэди Лайл, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Ксавье Уэлле и Виталий Пинчук. Гости свои две шайбы забросили в большинстве. Отличились Люк Локхарт и Ярослав Лихачёв.

Это седьмая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 77 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на девятой строчке Запада.

Динамо Мн
6:2
1:0, 5:1, 0:1
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 14008 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Андрей Тихомиров
Патрик Рибар
1-й период
12:28
Ян Дрозг
13:17
Вадим Мороз
(Андрей Стась, Александр Волков)
2-й период
21:46
Брэйди Лайл
(Егор Бориков, Даниил Липский)
28:12
Николас Мелош
(Роберт Хэмилтон, Александр Волков)
31:27
Вадим Шипачев
(Роман Горбунов, Вадим Мороз)
33:06
Ксавье Уэлле
(Джордан Гросс)
33:40
Кристиан Хенкель
33:40
Джозеф Душак
33:40
Ян Дрозг
37:18
Виталий Пинчук
(Брэйди Лайл, Джош Брук)
38:46
Андрей Стась
39:09
Лукас Локхарт
(Тайлер Граовац)
39:56
Роман Горбунов
3-й период
40:22
Ярослав Лихачев
(Лукас Локхарт, Тайлер Граовац)
48:54
Джош Брук
48:54
Дойл Сомерби
Статистика
11
Штрафное время
11
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь