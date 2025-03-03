Минское «Динамо» разгромило «Куньлунь», продлив победную серию в КХЛ до семи матчей

Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Вадим Мороз (в большинстве), Брэди Лайл, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Ксавье Уэлле и Виталий Пинчук. Гости свои две шайбы забросили в большинстве. Отличились Люк Локхарт и Ярослав Лихачёв.
Это седьмая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 77 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на девятой строчке Запада.