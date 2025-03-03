Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», продлив победную серию до четырех матчей

Это четвёртая победа подряд московского «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.