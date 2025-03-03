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Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», продлив победную серию до четырех матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Никита Гусев, Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук и Максим Комтуа. Единственную шайбу екатеринбургской команды забросил Артём Каштанов.

Это четвёртая победа подряд московского «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.

Динамо М
4:1
3:1, 1:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7085 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Николай Заварухин
Вратари
Максим Моторыгин
Владимир Галкин
1-й период
04:29
Артем Сергеев
07:42
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
08:14
Дмитрий Рашевский
(Максим Комтуа, Артем Сергеев)
13:36
Артем Каштанов
(Евгений Кашников, Данил Романцев)
19:27
Кирилл Адамчук
(Никита Гусев, Максим Джиошвили)
2-й период
27:56
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Артем Сергеев)
35:23
Антон Сизов
3-й период
41:28
Семен Кизимов
45:13
Дилан Сикьюра
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь