Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист», продлив победную серию до четырех матчей

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Никита Гусев, Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук и Максим Комтуа. Единственную шайбу екатеринбургской команды забросил Артём Каштанов.
Это четвёртая победа подряд московского «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.