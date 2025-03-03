«В Максима Третьяка сегодня вселился дедушка». Разин — о победе «Металлурга» над «Ладой»

«Больших претензий ребятам предъявить нельзя. Тем более выиграли, победа есть победа. Такое ощущение, что в Максима Третьяка (Вратарь “Лады”. — Прим. “Чемпионата”) сегодня вселился дедушка. Он отбивал всё, что можно. От настроя зависит многое. По желанию сегодня больших претензий не было. Подвела реализация. У каждого хоккеиста сегодня было как минимум по одному моменту, а у некоторых — и по три», — сказал Разин на пресс-конференции.