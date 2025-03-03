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«В Максима Третьяка сегодня вселился дедушка». Разин — о победе «Металлурга» над «Ладой»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнюю победу над тольяттинской «Ладой» (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

«Больших претензий ребятам предъявить нельзя. Тем более выиграли, победа есть победа. Такое ощущение, что в Максима Третьяка (Вратарь “Лады”. — Прим. “Чемпионата”) сегодня вселился дедушка. Он отбивал всё, что можно. От настроя зависит многое. По желанию сегодня больших претензий не было. Подвела реализация. У каждого хоккеиста сегодня было как минимум по одному моменту, а у некоторых — и по три», — сказал Разин на пресс-конференции.

Голкипер тольяттинской «Лады» Максим Третьяк в матче с «Металлургом» отразил 43 броска (97,8% отражённых бросков во встрече). Его дедушка — легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР владислав Третьяк.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.

Металлург Мг
2:1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6875 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Павел Зубов
Вратари
Илья Набоков
Максим Третьяк
1-й период
06:49
Глеб Семенов
07:37
Даниил Вовченко
07:59
Энтони Камара
2-й период
27:28
Робин Пресс
(Игорь Гераськин, Андрей Козлов)
39:42
Михаил Фисенко
3-й период
58:24
Михаил Фисенко
(Марсель Ибрагимов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Михайлис
(Металлург Мг)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Лада
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