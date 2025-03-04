«Барысу» непозволительно так проваливаться в КХЛ. Это сильно бьет по имиджу лиги

«В КХЛ идёт активная подготовка к плей-офф, кубковые восьмёрки, по сути, определились давно. Увы, есть и команды-разочарования, например, “Барыс”. Хочется, чтобы новое руководство казахстанского клуба, идущего в аутсайдерах и проигрывающего матчи со счётом 0:8, сделало выводы. Не всё можно вывозить на молодёжи, особенно если ты рассчитываешь на положительный результат. Любая команда и её болельщики хотят побеждать. Я знаю, что в “Барысе” всегда были одни из лучших легионеров в лиге: вспомните Доуса, Бойда, Боченски, Даллмана. Будем надеяться, что в руководстве поймут суть всех проблем, потому что нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане, где этот вид спорта ценят и любят», — верно заметил бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана, известный российский специалист Андрей Назаров.