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«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Локомотива» 45-й в текущем регулярном сезоне. Ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.

«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате.

Клубы-лидеры по сезонам с 45+ победами:

5 — СКА (максимум 50).

3 — ЦСКА (53).

1 — «Автомобилист» (47), «Динамо» (Москва) (46), «Локомотив» (45).

После 62 матчей на счету «Локомотива» 93 очка. Ярославский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ.

Локомотив
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