Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Локомотива» 45-й в текущем регулярном сезоне. Ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.
«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате.
Клубы-лидеры по сезонам с 45+ победами:
5 — СКА (максимум 50).
3 — ЦСКА (53).
1 — «Автомобилист» (47), «Динамо» (Москва) (46), «Локомотив» (45).
После 62 матчей на счету «Локомотива» 93 очка. Ярославский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ.