СКА прервал серию поражений! Обыграли главного соперника, отпраздновав большой юбилей

Армейское дерби в этом сезоне — это настоящее атакующее пиршество, меньше девяти шайб команды за матч не забрасывали. Первый период сегодня это подтвердил. СКА сразу же захватил контроль над игрой, больше владел шайбой, но поначалу не создавал опасных моментов. ЦСКА же кусался не так часто, зато мощно. И если двойной бросок Дениса Гурьянова Егор Заврагин вытащил, то чуть позже, когда на пятачке здорово включился Соркин, он уже ничего не мог поделать.