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Ротенберг: у СКА много меньшинства, что происходит? Не должно быть двойных стандартов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство большим количеством удалений у хоккеистов петербургского клуба.

Источник: Чемпионат.com

В матче с ЦСКА (3:2 ОТ) хоккеисты СКА получили шесть малых штрафов, в том числе в конце основного времени игры.

«Ловили много на себя, мы много играли в меньшинстве — необходимо посмотреть, как мы, столько играя с шайбой, постоянно играем в меньшинстве. Надо понять, что происходит? Скоро плей-офф, не должно быть двойных стандартов, должен быть единый стандарт для всех команд. Нашей стране нужен только честный хоккей, другой нам не нужен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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