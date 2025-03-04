Ротенберг: у СКА много меньшинства, что происходит? Не должно быть двойных стандартов

«Ловили много на себя, мы много играли в меньшинстве — необходимо посмотреть, как мы, столько играя с шайбой, постоянно играем в меньшинстве. Надо понять, что происходит? Скоро плей-офф, не должно быть двойных стандартов, должен быть единый стандарт для всех команд. Нашей стране нужен только честный хоккей, другой нам не нужен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.