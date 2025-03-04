Р. Ротенберг: бывает слишком много статистики, голова как арбуз потом

— Статистика не врёт, важно смотреть ключевые показатели. Для меня ключевые показатели всегда — ловить шайбу на себя, тогда все остальные показатели сразу в порядке. Бывает слишком много статистики, голова как арбуз потом. Я всегда смотрю «+/-», реализацию моментов и блокшоты. Мы жертвовали собой, ловили шайбу на себя, сегодня командная победа для нас«, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Елена Кузнецова.