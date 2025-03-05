Лучший бомбардир «Спартака» Голдобин и Морозов пропустят матч КХЛ с «Куньлунем»

«Спартак» в воскресенье проиграл «Авангарду» со счетом 1:5. Морозов и Голдобин присутствовали на льду во время первого и третьего голов омичей, а в третьем периоде не вышли на площадку. Главный тренер клуба Алексей Жамнов также не выпускал их в заключительные 20 минут матча КХЛ с петербургским СКА (7:2), объяснив свое решение тем, что оба не заслужили права находиться на льду в тот момент. После матча с омским клубом Жамнов сказал, что на льду нужно работать, а не просто кататься.