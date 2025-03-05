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Лучший бомбардир «Спартака» Голдобин и Морозов пропустят матч КХЛ с «Куньлунем»

Встреча пройдет в среду.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающие «Спартака» Николай Голдобин и Иван Морозов пропустят матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с командой «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» пройдет в Москве в среду и начнется в 19:30 мск.

«Спартак» в воскресенье проиграл «Авангарду» со счетом 1:5. Морозов и Голдобин присутствовали на льду во время первого и третьего голов омичей, а в третьем периоде не вышли на площадку. Главный тренер клуба Алексей Жамнов также не выпускал их в заключительные 20 минут матча КХЛ с петербургским СКА (7:2), объяснив свое решение тем, что оба не заслужили права находиться на льду в тот момент. После матча с омским клубом Жамнов сказал, что на льду нужно работать, а не просто кататься.

Голдобин является лучшим бомбардиром «Спартака» в нынешнем сезоне, в 56 матчах набрав 48 очков (16 шайб + 32 передачи). Морозов в 57 матчах набрал 42 (16+26) очка.

Красно-белые потерпели два поражения в последних двух матчах — с минским «Динамо» (1:2) и «Авангардом». Команда с 76 очками занимает пятое место в Западной конференции.