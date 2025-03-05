Хоккеисты «Динамо» одержали восьмую подряд победу в сезоне КХЛ

В заключительном игровом отрезке зрители на «Минск-Арене» увидели одну заброшенную шайбу, ее автором стал Брэди Лайл. Финальный счет — 4:2. Таким образом, «зубры» продлили серию побед до восьми, это второй лучший результат в истории столичного клуба (рекорд — девять).