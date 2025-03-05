Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеисты «Динамо» одержали восьмую подряд победу в сезоне КХЛ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» продлили победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

В четвертом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали тольяттинскую «Ладу». В стартовой трети команды обменялись голами в большинстве, за «зубров» отличился Джордан Гросс. Незадолго до ухода на перерыв Даниил Липский вывел минчан вперед — 2:1. В начале второго периода гости восстановили паритет, спустя 12 минут лучший снайпер «Динамо» Вадим Мороз вернул хозяевам лидерство.

В заключительном игровом отрезке зрители на «Минск-Арене» увидели одну заброшенную шайбу, ее автором стал Брэди Лайл. Финальный счет — 4:2. Таким образом, «зубры» продлили серию побед до восьми, это второй лучший результат в истории столичного клуба (рекорд — девять).

За семь игр до конца регулярного чемпионата минчане поднялись на третье место в таблице Западной конференции, набрав 79 очков. Домашняя серия динамовцев завершится в воскресенье матчем против «Куньлуня».

Динамо Мн
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15002 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Зубов
Вратари
Андрей Тихомиров
Максим Третьяк
(Максим Третьяк, Александр Трушков)
1-й период
07:52
Михаил Фисенко
08:32
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев)
14:34
Виталий Пинчук
16:01
Энтони Камара
(Егор Морозов, Иван Романов)
17:04
Владислав Семин
17:35
Роман Горбунов
17:51
Даниил Липский
(Егор Бориков, Роберт Хэмилтон)
2-й период
21:41
Данил Юртайкин
(Архип Неколенко, Никита Михайлов)
23:47
Рафаэль Бикмуллин
31:40
Артем Манукян
33:34
Вадим Мороз
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
3-й период
45:42
Брэйди Лайл
(Роман Горбунов, Вадим Мороз)
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит