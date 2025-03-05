Хоккеисты «Динамо» одержали восьмую подряд победу в сезоне КХЛ

В четвертом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали тольяттинскую «Ладу». В стартовой трети команды обменялись голами в большинстве, за «зубров» отличился Джордан Гросс. Незадолго до ухода на перерыв Даниил Липский вывел минчан вперед — 2:1. В начале второго периода гости восстановили паритет, спустя 12 минут лучший снайпер «Динамо» Вадим Мороз вернул хозяевам лидерство.
В заключительном игровом отрезке зрители на «Минск-Арене» увидели одну заброшенную шайбу, ее автором стал Брэди Лайл. Финальный счет — 4:2. Таким образом, «зубры» продлили серию побед до восьми, это второй лучший результат в истории столичного клуба (рекорд — девять).
За семь игр до конца регулярного чемпионата минчане поднялись на третье место в таблице Западной конференции, набрав 79 очков. Домашняя серия динамовцев завершится в воскресенье матчем против «Куньлуня».