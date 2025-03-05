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Дубль Александра Барабанова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Автомобилистом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Источник: Чемпионат.com

Упорная встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В начале второго периода счёт открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, которому ассистировали Эрик О’Делл и Александр Барабанов. Этот гол помог Лямкину побить клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат. В середине третьего периода вторую шайбу в матче забросил Александр Барабанов. Через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте благодаря голу Ника Меркли. В концовке матча Барабанов оформил дубль голом в пустые ворота.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и в третий раз в сезоне проиграл «Ак Барсу».

Ак Барс
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7734 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Николай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов
Владимир Галкин
(Владимир Галкин, Владимир Галкин)
1-й период
03:53
Андрей Обидин
19:45
Степан Фальковский
2-й период
22:43
Никита Лямкин
(Эрик О`Делл, Александр Барабанов)
24:57
Кирилл Воробьев
27:24
Даррен Дитц
27:48
Дмитрий Яшкин
36:51
Никита Шашков
3-й период
51:05
Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
51:25
Ник Меркли
(Александр Шаров)
53:55
Даррен Дитц
54:50
Никита Трямкин
59:18
Александр Барабанов
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит