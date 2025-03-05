Дубль Александра Барабанова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Автомобилистом»

В начале второго периода счёт открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, которому ассистировали Эрик О’Делл и Александр Барабанов. Этот гол помог Лямкину побить клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат. В середине третьего периода вторую шайбу в матче забросил Александр Барабанов. Через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте благодаря голу Ника Меркли. В концовке матча Барабанов оформил дубль голом в пустые ворота.