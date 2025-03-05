Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» второй раз в истории забросил 200 шайб за сезон в КХЛ

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов победу гостям принес бросок Тайлер Граоваца. «Куньлунь» сохранил шансы на выход в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» проиграл «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Если бы китайский клуб уступил в основное время, он бы окончательно потерял шансы на плей-офф, а нижегородское «Торпедо» стало бы последним участником Кубка Гагарина в Западной конференции.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У «Спартака» дубль оформил Александр Пашин (2-я и 22-я минуты), у «Куньлуня» забивали Лукас Локхарт (11-я) и Колин Кэмпбелл (18-я). Еще один гол «Спартака» в третьем периоде отменили после видеопросмотра. В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости — победный бросок сделал Тайлер Граовац.

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений, «Спартак» проиграл третий матч подряд.

«Спартак» второй раз в КХЛ преодолел рубеж в 200 шайб за сезон. Лидером по этому показателю является петербургский СКА, который забивал по 200 голов в восьми сезонах. По три раза это удавалось московскому ЦСКА и уфимскому «Салавату Юлаеву».

В параллельных матчах минское «Динамо» победило тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2, а казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:1.

Хоккеист «Ак Барса» Никита Лямкин забил гол и побил клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ среди защитников, принадлежавший Илье Никулину (41 очко). У Лямкина теперь 42 очка (8+34) в 62 матчах.

Спартак
2:3
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6114 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Михаил Кравец
Вратари
Дмитрий Николаев
Джереми Смит
1-й период
01:47
Александр Пашин
(Даниил Иванов, Дмитрий Вишневский)
08:08
Александр Пашин
08:11
Тайлер Граовац
10:17
Дойл Сомерби
10:28
Лукас Локхарт
(Мартин Лефевр)
17:03
Джозеф Душак
17:53
Колин Кэмпбелл
(Иан Маккошен)
2-й период
21:24
Александр Пашин
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
26:55
Прохор Корбит
31:16
Кайл Ро
36:16
Адам Кленденинг
3-й период
54:46
Ярослав Лихачев
Овертайм
65:00
Адам Ружичка
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тайлер Граовац
(Куньлунь РС)
Статистика
9
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит