«Спартак» второй раз в истории забросил 200 шайб за сезон в КХЛ

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У «Спартака» дубль оформил Александр Пашин (2-я и 22-я минуты), у «Куньлуня» забивали Лукас Локхарт (11-я) и Колин Кэмпбелл (18-я). Еще один гол «Спартака» в третьем периоде отменили после видеопросмотра. В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости — победный бросок сделал Тайлер Граовац.