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Квартальнов о победе над «Ладой»: по игре мы выглядели не очень, есть что улучшить

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча «зубров» против «Лады», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Поединок команд завершился викторией «зубров» со счетом 4:2, голами за хозяев отметились Джордан Гросс, Даниил Липский, Вадим Мороз и Брэди Лайл, который установил рекорд клуба по шайбам за сезон КХЛ среди защитников (12). Столичный клуб продлил победную серию до восьми матчей.

«Непростой матч, даже тяжелый. Мало эмоций было. Есть к чему стремиться. По содержанию мы сегодня были не очень. На это много причин. Будем искать, что можно улучшить. Есть вопросы к игре во всех зонах. Большой плюс, что дважды забросили в большинстве. Молодые ребята сегодня были хороши, в плане энергии они дали нам шанс, свое место в составе они заслужили, — отметил Квартальнов. — Приятно чего-то добиваться, выигрывать матчи подряд. “Динамо” сейчас для меня родной клуб. Весь тренерский штаб отдается на сто процентов, мы хотим побеждать всегда. У нас собрался хороший коллектив, сильные легионеры. Есть лидеры: Стась, Шипачев, Волков и другие. Эта команда может вывозить тяжелые ситуации».

Благодаря победе над «Ладой» динамовцы поднялись на третье место в таблице Западной конференции. Пятый и заключительный матч домашней серии минчане проведут 9 марта против «Куньлуня».

Динамо Мн
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15002 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Зубов
Вратари
Андрей Тихомиров
Максим Третьяк
(Максим Третьяк, Александр Трушков)
1-й период
07:52
Михаил Фисенко
08:32
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев)
14:34
Виталий Пинчук
16:01
Энтони Камара
(Егор Морозов, Иван Романов)
17:04
Владислав Семин
17:35
Роман Горбунов
17:51
Даниил Липский
(Егор Бориков, Роберт Хэмилтон)
2-й период
21:41
Данил Юртайкин
(Архип Неколенко, Никита Михайлов)
23:47
Рафаэль Бикмуллин
31:40
Артем Манукян
33:34
Вадим Мороз
(Джордан Гросс, Вадим Шипачев)
3-й период
45:42
Брэйди Лайл
(Роман Горбунов, Вадим Мороз)
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит