Квартальнов о победе над «Ладой»: по игре мы выглядели не очень, есть что улучшить

«Непростой матч, даже тяжелый. Мало эмоций было. Есть к чему стремиться. По содержанию мы сегодня были не очень. На это много причин. Будем искать, что можно улучшить. Есть вопросы к игре во всех зонах. Большой плюс, что дважды забросили в большинстве. Молодые ребята сегодня были хороши, в плане энергии они дали нам шанс, свое место в составе они заслужили, — отметил Квартальнов. — Приятно чего-то добиваться, выигрывать матчи подряд. “Динамо” сейчас для меня родной клуб. Весь тренерский штаб отдается на сто процентов, мы хотим побеждать всегда. У нас собрался хороший коллектив, сильные легионеры. Есть лидеры: Стась, Шипачев, Волков и другие. Эта команда может вывозить тяжелые ситуации».