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Гол Хмелевского принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в овертайме

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ со счетом 2:1.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличился Олег Ли (31-я минута). У победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (51) и Александр Хмелевский (64).

Защитник уфимской команды Никита Зоркин провел 200-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» (85 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Амур» (38) занимает 11-е место.

В следующем матче «Салават Юлаев» 13 марта примет московское «Динамо», а «Амур» 11 марта на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Амур
1:2
0:0, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит