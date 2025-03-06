Гол Хмелевского принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в овертайме

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличился Олег Ли (31-я минута). У победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (51) и Александр Хмелевский (64).