Гол Хмелевского принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в овертайме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличился Олег Ли (31-я минута). У победителей шайбы забросили Скотт Уилсон (51) и Александр Хмелевский (64).
Защитник уфимской команды Никита Зоркин провел 200-й матч в КХЛ.
«Салават Юлаев» (85 очков) располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала пятую победу подряд. «Амур» (38) занимает 11-е место.
В следующем матче «Салават Юлаев» 13 марта примет московское «Динамо», а «Амур» 11 марта на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».