Гутик установил рекорд клуба по очкам в «регулярке» КХЛ

Форвард «Адмирала» Даниил Гутик оформил ассистентский дубль и установил клубный рекорд по количеству набранных очков за один розыгрыш регулярного чемпионата. В активе нападающего 46 очков (21 гол и 25 передач) в 62 матчах. Гутик побил достижение Никласа Бергфорса и Роберта Саболича (по 44 очка).