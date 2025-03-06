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Гутик установил рекорд клуба по очкам в «регулярке» КХЛ

«Адмирал» проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ со счетом 3:2.

Источник: Пресс-служба ХК "Адмирал"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Павел Шэн (19-я минута) и Либор Шулак (37). У победителей шайбы забросили Райли Барбер (16), Владимир Брюквин (35) и Вячеслав Лещенко (60).

Форвард «Адмирала» Даниил Гутик оформил ассистентский дубль и установил клубный рекорд по количеству набранных очков за один розыгрыш регулярного чемпионата. В активе нападающего 46 очков (21 гол и 25 передач) в 62 матчах. Гутик побил достижение Никласа Бергфорса и Роберта Саболича (по 44 очка).

«Адмирал» (65 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (57) располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Адмирал» 11 марта примет хабаровский «Амур», а «Нефтехимик» в этот же день в Нижнекамске встретится с московским «Динамо».

Адмирал
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4735 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Олег Леонтьев
Вратари
Андрей Мишуров
Филипп Долганов
1-й период
04:35
Павел Шэн
15:05
Райли Барбер
(Никита Хоружев, Владимир Брюквин)
17:39
Никита Хлыстов
18:28
Павел Шэн
(Егор Петухов, Даниил Гутик)
2-й период
27:52
Владимир Брюквин
(Федор Крощинский, Райли Барбер)
28:31
Никита Сошников
36:30
Либор Шулак
(Степан Старков, Даниил Гутик)
3-й период
59:59
Никита Хоружев
(Никита Хлыстов)
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит