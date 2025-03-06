Гутик установил рекорд клуба по очкам в «регулярке» КХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Павел Шэн (19-я минута) и Либор Шулак (37). У победителей шайбы забросили Райли Барбер (16), Владимир Брюквин (35) и Вячеслав Лещенко (60).
Форвард «Адмирала» Даниил Гутик оформил ассистентский дубль и установил клубный рекорд по количеству набранных очков за один розыгрыш регулярного чемпионата. В активе нападающего 46 очков (21 гол и 25 передач) в 62 матчах. Гутик побил достижение Никласа Бергфорса и Роберта Саболича (по 44 очка).
«Адмирал» (65 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (57) располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Адмирал» 11 марта примет хабаровский «Амур», а «Нефтехимик» в этот же день в Нижнекамске встретится с московским «Динамо».