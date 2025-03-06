Источник: «Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда

Сообщается, что договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года, когда завершится плей-офф КХЛ.
В списке заложенного имущества:
— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser.
— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla.
— автобусы Scania и Yutong.
— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo.
— два автомобиля Citroen.
— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next».
— два лёдозаливочных комбайна Olimpia и лёдозаливочная машина Zamboni.
— медиакуб.
— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени.
— лёдогенертор и машина для подрезки льда у бортов.
Напомним, в последние годы «Салават Юлаев» периодически испытывает проблемы с финансами, что отражается в задержках заработных плат игрокам и работникам клуба. На данный момент уфимский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.