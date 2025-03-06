Кузнецов — о дисквалификации за наркотики: что было, то было, ничего уже не изменить

— Да, уже приезжали в этом году и проверяли. В любой момент могут приехать. В этом сезоне раза три-четыре приезжали. Что было, то было. Ничего уже не изменить. Я фокусируюсь на будущем, — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».