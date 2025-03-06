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Кузнецов — о дисквалификации за наркотики: что было, то было, ничего уже не изменить

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как часто проходит допинг-контроль.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, в 2019 году он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года после обнаружения в его пробе следов кокаина.

— Пять лет назад вы были дисквалифицированы за употребление наркотиков во время чемпионата мира, и с тех пор за вами тянется этот шлейф. В КХЛ часто сдаете допинг?

— Да, уже приезжали в этом году и проверяли. В любой момент могут приехать. В этом сезоне раза три-четыре приезжали. Что было, то было. Ничего уже не изменить. Я фокусируюсь на будущем, — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».