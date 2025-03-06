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«Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, одолев дома «Витязь»

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала подмосковный «Витязь».

Источник: ХК "Северсталь"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 13-й минуте первого периода Михаил Котляревский с передачи Давида Думбадзе открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Эмиля Пьянова удвоил преимущество «Северстали». В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в матче.

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провёл пятый «сухой» матч в сезоне.

Отметим, что череповецкий клуб прервал серию поражений из трёх матчей. «Витязь» же потерпел пятое поражение подряд.

Северсталь
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
6.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Павел Десятков
Вратари
Александр Самойлов
Андрей Кареев
(Л. Смирнов, Л. Смирнов)
1-й период
06:32
Дерек Барак
12:33
Михаил Котляревский
(Давид Думбадзе)
2-й период
37:07
Николай Буренов
(Николай Чебыкин, Эмиль Пьянов)
38:59
Александр Скоренов
3-й период
41:51
Дмитрий Бучельников
59:48
Владимир Грудинин
Статистика
2
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит