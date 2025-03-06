«Северсталь» прервала серию поражений из трёх матчей, одолев дома «Витязь»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 13-й минуте первого периода Михаил Котляревский с передачи Давида Думбадзе открыл счёт во встрече. На 18-й минуте второй двадцатиминутки Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Эмиля Пьянова удвоил преимущество «Северстали». В конце игры Владимир Грудинин установил окончательный счёт в матче.
Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провёл пятый «сухой» матч в сезоне.
Отметим, что череповецкий клуб прервал серию поражений из трёх матчей. «Витязь» же потерпел пятое поражение подряд.