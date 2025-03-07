Андрей Разин: я — первый тренер в КХЛ, которому лично выписали штраф

«Поздравьте меня! Я опять первый! Я первый (и единственный, потому что повторить такое невозможно), кто дебютировал в КХЛ главным тренером в качестве дисквалифицированного! Я первый тренер, кто выиграл кубок Гагарина, пройдя все ступеньки от детского тренера до тренера КХЛ!!! Я первый тренер, у кого есть призы “Лучший тренер” и ВХЛ, и КХЛ! Я первый тренер, кому лично (не через клуб, как обычно) выписали штраф!» — написал Разин.