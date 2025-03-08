«Трактор» обыграл «Северсталь» и впервые забросил 200 шайб за сезон в КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Семен Дер-Аргучинцев (14-я минута), Григорий Дронов (31), Андрей Светлаков (41), Максим Шабанов (50) и Никита Коростелев (58). В составе проигравших шайбу забросил Кирилл Пилипенко (45).
«Трактор» впервые преодолел отметку в 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Команда провела 63 игры из 68.
Челябинский клуб с 88 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Северсталь» (75 очков) идет шестой на Западе.
В следующем матче «Трактор» 10 марта сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», череповчане в тот же день встретятся на выезде с лучшей командой Западной конференции ярославским «Локомотивом».