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«Трактор» обыграл «Северсталь» и впервые забросил 200 шайб за сезон в КХЛ

Лидер Востока «Трактор» обыграл «Северсталь» и впервые достиг 200 шайб за сезон.

Источник: PHOTO.KHL.RU

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Семен Дер-Аргучинцев (14-я минута), Григорий Дронов (31), Андрей Светлаков (41), Максим Шабанов (50) и Никита Коростелев (58). В составе проигравших шайбу забросил Кирилл Пилипенко (45).

«Трактор» впервые преодолел отметку в 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. Команда провела 63 игры из 68.

Челябинский клуб с 88 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Северсталь» (75 очков) идет шестой на Западе.

В следующем матче «Трактор» 10 марта сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой», череповчане в тот же день встретятся на выезде с лучшей командой Западной конференции ярославским «Локомотивом».

Трактор
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Бенуа Гру
Андрей Козырев
Вратари
Закари Фукале
Александр Самойлов
1-й период
04:29
Никита Коростелев
10:45
Михаил Горюнов-Рольгизер
13:27
Семен Дер-Аргучинцев
(Бадди Робинсон, Сергей Телегин)
16:15
Владимир Ткачев
2-й период
30:23
Григорий Дронов
(Логан Дэй, Андрей Светлаков)
37:45
Михаил Котляревский
3-й период
40:00
Тимур Муханов
40:47
Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Владимир Ткачев)
44:22
Кирилл Пилипенко
(Николай Буренов, Данил Аймурзин)
49:28
Максим Шабанов
(Александр Кадейкин)
57:02
Марк Барберио
57:27
Никита Коростелев
(Виталий Кравцов, Максим Шабанов)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит