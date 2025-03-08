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ЦСКА всухую обыграл «Барыс» в матче КХЛ

ЦСКА всухую обыграл «Барыс» в выездном матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу армейцев. Дубль оформил Сергей Галиев (9-я и 22-я минуты), одну шайбу забросил Владислав Провольнев (2).

Вратарь ЦСКА Павел Хомченко отразил все 27 бросков по своим воротам провел четвертый сухой матч в текущем сезоне.

«Барыс» не может обыграть дома армейцев с 5 ноября 2017 года.

ЦСКА (81 очко) поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (33) располагается на последней, 12-й позиции в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 10 марта, «Барыс» 13 марта на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока.

Барыс
0:3
0:2, 0:1, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4768 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Илья Воробьев
Вратари
Артем Шестаков
Павел Хомченко
1-й период
01:21
Владислав Провольнев
(Егор Афанасьев, Коул Кэсселс)
07:38
Тамирлан Гайтамиров
08:05
Станислав Галиев
(Максим Соркин, Павел Карнаухов)
2-й период
21:35
Станислав Галиев
(Егор Афанасьев)
3-й период
40:55
Роман Старченко
53:24
Кристиан Ярош
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит