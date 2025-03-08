ЦСКА всухую обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу армейцев. Дубль оформил Сергей Галиев (9-я и 22-я минуты), одну шайбу забросил Владислав Провольнев (2).
Вратарь ЦСКА Павел Хомченко отразил все 27 бросков по своим воротам провел четвертый сухой матч в текущем сезоне.
«Барыс» не может обыграть дома армейцев с 5 ноября 2017 года.
ЦСКА (81 очко) поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» (33) располагается на последней, 12-й позиции в Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 10 марта, «Барыс» 13 марта на выезде встретится с «Адмиралом» из Владивостока.