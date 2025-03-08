«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в своем 1200-м матче в КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» выиграл у казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Николай Прохоркин (22-я минута) и Джованни Фьоре (35).
«Авангард» продлил победную серию до 11 матчей. Омичи обыграли казанский клуб во всех четырех очных встречах в рамках текущего регулярного чемпионата. Вратарь Никита Серебряков отразил 35 бросков по воротам и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне.
«Ак Барс» провел 1200-й матч в КХЛ.
«Авангард» (80 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (80) идет пятым, опережая омичей за счет большего количества побед в основное время.