«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в своем 1200-м матче в КХЛ

«Авангард» продлил победную серию до 11 матчей. Омичи обыграли казанский клуб во всех четырех очных встречах в рамках текущего регулярного чемпионата. Вратарь Никита Серебряков отразил 35 бросков по воротам и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне.