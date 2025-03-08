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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в своем 1200-м матче в КХЛ

«Авангард» в гостях обыграл «Ак Барс» в его 1200-м матче в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» выиграл у казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Николай Прохоркин (22-я минута) и Джованни Фьоре (35).

«Авангард» продлил победную серию до 11 матчей. Омичи обыграли казанский клуб во всех четырех очных встречах в рамках текущего регулярного чемпионата. Вратарь Никита Серебряков отразил 35 бросков по воротам и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне.

«Ак Барс» провел 1200-й матч в КХЛ.

«Авангард» (80 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (80) идет пятым, опережая омичей за счет большего количества побед в основное время.

Ак Барс
0:2
0:0, 0:2, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7915 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Ги Буше
Вратари
Тимур Билялов
Никита Серебряков
1-й период
17:45
Артемий Князев
2-й период
21:55
Николай Прохоркин
(Павел Коледов)
25:06
Даниил Журавлев
34:03
Джованни Фьоре
(Семен Чистяков)
3-й период
44:49
Егор Воронков
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит