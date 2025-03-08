СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Никишин (10-я минута), Сергей Толчинский (32, 46) и Валентин Зыков (43). В составе проигравших дублем отметился Дмитрий Силантьев (17, 20).