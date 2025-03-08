СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Никишин (10-я минута), Сергей Толчинский (32, 46) и Валентин Зыков (43). В составе проигравших дублем отметился Дмитрий Силантьев (17, 20).
Никишин также отметился двумя голевыми передачами. Толчинский провел 400-й матч в лиге. Эта встреча стала 250-й в КХЛ для главного тренера СКА Романа Ротенберга и 550-й для возглавляющего «Металлург» Андрея Разина.
СКА (75 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Металлург» (82) прервал победную серию из пяти матчей и занимает третье место на Востоке.
В другом матче дня подмосковный «Витязь» разгромил в гостях «Сочи» (5:0).