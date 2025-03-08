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СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Никишин (10-я минута), Сергей Толчинский (32, 46) и Валентин Зыков (43). В составе проигравших дублем отметился Дмитрий Силантьев (17, 20).

Никишин также отметился двумя голевыми передачами. Толчинский провел 400-й матч в лиге. Эта встреча стала 250-й в КХЛ для главного тренера СКА Романа Ротенберга и 550-й для возглавляющего «Металлург» Андрея Разина.

СКА (75 очков) занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Металлург» (82) прервал победную серию из пяти матчей и занимает третье место на Востоке.

В другом матче дня подмосковный «Витязь» разгромил в гостях «Сочи» (5:0).

СКА
4:2
1:2, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22538 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Разин
Вратари
Егор Заврагин
Илья Набоков
(Александр Смолин)
1-й период
09:58
Александр Никишин
(Марат Хайруллин, Дмитрий Юдин)
16:57
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров)
19:44
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Денис Зернов)
2-й период
31:03
Егор Яковлев
31:10
Сергей Толчинский
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
3-й период
42:32
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Александр Никишин)
45:51
Сергей Толчинский
(Иван Зинченко, Павел Дедунов)
46:05
Илья Набоков
53:20
Никита Камалов
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит