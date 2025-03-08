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«Игра складывалась полностью по нашему плану». Ротенберг — о победе СКА над «Металлургом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашней победе над «Металлургом» (4:2).

Источник: Чемпионат.com

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Много работаем, чтобы завести стадион. Не так просто создать ту же атмосферу, что в Ледовом. Сегодня получилось. Энергетика окрылила команду, гнала её вперед. Мы увидели Ледовый, только на “СКА Арене”. Посвящаем эту победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого игрока, в каждого из нас. Благодаря им мы сегодня выиграли. Будем дальше стараться.

Сегодняшняя игра складывалась полностью по нашему плану. После первого периода был разговор в раздевалке — мы немного отошли от плана. Но ребята молодцы, выполнили установку. Все бились, старались. Посвящаем победу тем девушкам, которые помогают нам побеждать. И, конечно, нашим мамам, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.