«Игра складывалась полностью по нашему плану». Ротенберг — о победе СКА над «Металлургом»

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Много работаем, чтобы завести стадион. Не так просто создать ту же атмосферу, что в Ледовом. Сегодня получилось. Энергетика окрылила команду, гнала её вперед. Мы увидели Ледовый, только на “СКА Арене”. Посвящаем эту победу дамам, нашим мамам, которые вложили душу в каждого игрока, в каждого из нас. Благодаря им мы сегодня выиграли. Будем дальше стараться.