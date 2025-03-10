Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ дисквалифицировала на одну игру нападающего минского «Динамо» Александра Волкова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего минского «Динамо» Александра Волкова на один матч.

Источник: Кадр из трансляции

В воскресенье, 9 марта, в первом периоде матча «Динамо» (Минск) — «Куньлунь Ред Стар» (4:2) Волков попал под силовой приём защитника китайской команды, после чего ударил его клюшкой в лицо и получил матч-штраф (5+20).

В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.

На основании представленных материалов ранее было принято решение наложить на Волкова наказание по п. 1.12.2 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч.

Динамо Мн
4:2
0:0, 3:2, 1:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Василий Демченко
Джереми Смит
1-й период
05:37
Николас Мелош
05:37
Николас Мелош
05:37
Александр Волков
05:37
Александр Волков
05:37
Александр Волков
05:37
Адам Кленденинг
05:37
Адам Кленденинг
05:37
Лукас Локхарт
2-й период
22:34
Кристиан Хенкель
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
25:30
Дэнни О`Риган
(Джозеф Душак, Лукас Локхарт)
26:58
Степан Звягин
(Ян Дрозг, Александр Шаров)
31:21
Тайлер Граовац
35:15
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Илья Усов)
35:15
Дэнни О`Риган
38:25
Вадим Шипачев
(Егор Бориков)
3-й период
55:14
Дэнни О`Риган
57:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
Статистика
34
Штрафное время
15
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит