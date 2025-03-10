КХЛ дисквалифицировала на одну игру нападающего минского «Динамо» Александра Волкова

В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.