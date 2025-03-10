Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче КХЛ на новой арене

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение «Автомобилисту» в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу гостей. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился Прохор Полтапов (26-я, 29-я минуты), также отличились Станислав Галиев (9) и Максим Мамин (28). У хозяев шайбы забросили Ник Меркли (28), Никита Трямкин (53) и Сергей Зборовский (59).

Для «Автомобилиста» матч стал первым на новой «УГМК Арене». Перед игрой прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали, в частности, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава КХЛ Алексей Морозов. Матч посетили 10 489 зрителей. Согласно сайту КХЛ, вместимость арены составляет 12 588 человек. До этого «Автомобилист» сообщал, что все билеты на игру были раскуплены за несколько часов.

ЦСКА (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (81) располагается на четвертой строчке на Востоке. Команда потерпела четвертое поражение подряд.

В следующем матче ЦСКА 12 марта на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» 13 марта примет нижегородское «Торпедо».

Автомобилист
3:4
0:1, 1:3, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10489 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Илья Воробьев
Вратари
Евгений Аликин
(Владимир Галкин, Владимир Галкин)
Павел Хомченко
1-й период
08:15
Станислав Галиев
(Кристиан Ярош, Прохор Полтапов)
16:58
Кирилл Воробьев
2-й период
25:19
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Станислав Галиев)
25:38
Егор Фатеев
27:07
Максим Мамин
27:32
Ник Меркли
(Никита Трямкин, Александр Шаров)
28:53
Прохор Полтапов
(Никита Нестеров, Максим Соркин)
3-й период
43:11
Ник Меркли
45:51
Денис Гурьянов
47:07
Дмитрий Саморуков
52:34
Никита Трямкин
(Никита Шашков, Артем Каштанов)
58:05
Сергей Зборовский
(Ник Меркли, Андрей Обидин)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит