«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче КХЛ на новой арене

Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу гостей. В составе победителей дублем и результативной передачей отметился Прохор Полтапов (26-я, 29-я минуты), также отличились Станислав Галиев (9) и Максим Мамин (28). У хозяев шайбы забросили Ник Меркли (28), Никита Трямкин (53) и Сергей Зборовский (59).
Для «Автомобилиста» матч стал первым на новой «УГМК Арене». Перед игрой прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали, в частности, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава КХЛ Алексей Морозов. Матч посетили 10 489 зрителей. Согласно сайту КХЛ, вместимость арены составляет 12 588 человек. До этого «Автомобилист» сообщал, что все билеты на игру были раскуплены за несколько часов.
ЦСКА (83 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (81) располагается на четвертой строчке на Востоке. Команда потерпела четвертое поражение подряд.
В следующем матче ЦСКА 12 марта на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» 13 марта примет нижегородское «Торпедо».