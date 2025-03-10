«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче КХЛ на новой арене

Для «Автомобилиста» матч стал первым на новой «УГМК Арене». Перед игрой прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали, в частности, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава КХЛ Алексей Морозов. Матч посетили 10 489 зрителей. Согласно сайту КХЛ, вместимость арены составляет 12 588 человек. До этого «Автомобилист» сообщал, что все билеты на игру были раскуплены за несколько часов.