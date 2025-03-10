«Локомотив» победил «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Георгий Иванов (38-я и 57-я минуты) и Байрон Фрэз (50).
«Локомотив» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь» и второй раз кряду одержал победу, не пропустив ни одной шайбы. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук вышел на лед впервые с 25 февраля, отразил 37 бросков по воротам и оформил шатаут.
Железнодорожники, набрав 95 очков в 64 матчах, занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 75 баллами после 63 встреч располагается на шестой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.
В следующем матче «Локомотив» 14 марта дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» днем ранее примет минское «Динамо».