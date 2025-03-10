«Локомотив» победил «Северсталь» в матче КХЛ

«Локомотив» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь» и второй раз кряду одержал победу, не пропустив ни одной шайбы. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук вышел на лед впервые с 25 февраля, отразил 37 бросков по воротам и оформил шатаут.