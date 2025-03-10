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«Локомотив» победил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Георгий Иванов (38-я и 57-я минуты) и Байрон Фрэз (50).

«Локомотив» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Северсталь» и второй раз кряду одержал победу, не пропустив ни одной шайбы. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук вышел на лед впервые с 25 февраля, отразил 37 бросков по воротам и оформил шатаут.

Железнодорожники, набрав 95 очков в 64 матчах, занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 75 баллами после 63 встреч располагается на шестой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.

В следующем матче «Локомотив» 14 марта дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» днем ранее примет минское «Динамо».

Локомотив
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7507 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Алексей Мельничук
Александр Самойлов
1-й период
02:08
Мартин Гернат
08:22
Никита Черепанов
2-й период
22:43
Артур Каюмов
34:21
Андрей Чуркин
34:21
Андрей Чуркин
37:11
Георгий Иванов
(Рушан Рафиков, Мартин Гернат)
3-й период
49:49
Байрон Фрэз
(Егор Сурин)
56:56
Георгий Иванов
(Александр Радулов)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит