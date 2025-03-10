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«Спартак» обыграл «Ак Барс» и прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Ткаченко (8-я минута), Иван Морозов (10, 60), Ансель Галимов (32) и Дмитрий Вишневский (35). У хозяев шайбы забросили Альберт Яруллин (26), Семен Терехов (34) и Дмитрий Яшкин (51). Голевой передачей в эпизоде с голом Терехова отметился голкипер казанской команды Амир Мифтахов.

Для Алексея Жамнова этот матч стал 141-м в КХЛ в качестве главного тренера «Спартака». Он превзошел рекорд чеха Милоша Ржиги.

«Спартак», набрав 79 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда прервала серию поражений, которая насчитывала четыре матча. «Ак Барс» (80 очков) располагается на пятой строчке на Востоке.

В другом матче подмосковный «Витязь» в Балашихе одержал победу над новосибирской «Сибирью» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Ак Барс
3:5
0:2, 2:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8023 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Алексей Жамнов
Вратари
Амир Мифтахов
Дмитрий Николаев
1-й период
07:50
Павел Ткаченко
09:08
Иван Морозов
11:55
Митчелл Миллер
19:17
Алексей Марченко
19:17
Адам Ружичка
2-й период
25:53
Альберт Яруллин
(Ник Петан, Кирилл Семенов)
31:54
Ансель Галимов
(Герман Рубцов, Александр Пашин)
33:41
Семен Терехов
(Алексей Пустозеров, Амир Мифтахов)
33:41
Эрик О`Делл
34:51
Дмитрий Вишневский
(Николай Голдобин, Андрей Локтионов)
3-й период
41:13
Алексей Марченко
46:38
Егор Зайцев
50:38
Дмитрий Яшкин
(Степан Фальковский)
52:21
Павел Порядин
59:27
Иван Морозов
(Андрей Миронов, Павел Порядин)
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит