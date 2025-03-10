«Спартак» обыграл «Ак Барс» и прервал серию поражений в КХЛ

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Ткаченко (8-я минута), Иван Морозов (10, 60), Ансель Галимов (32) и Дмитрий Вишневский (35). У хозяев шайбы забросили Альберт Яруллин (26), Семен Терехов (34) и Дмитрий Яшкин (51). Голевой передачей в эпизоде с голом Терехова отметился голкипер казанской команды Амир Мифтахов.