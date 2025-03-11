«Проблема есть, но она решаемая». Яруллин — об игре «Ак Барса» в последних встречах

— Конечно. Мы не миримся с таким положением. Конечно, нам стыдно. Мы люди, мы все спортсмены. Каждый человек, здесь находящийся, прошёл путь, значит, у него есть характер, стержень и спортивное самолюбие. Нам не нравится это положение — это факт. Мы не так хотели подходить к плей-офф, не так хотели заканчивать чемпионат. Но нет смысла плакаться и забиваться в угол. Неважно, на каком месте сейчас закончим, главное — плей-офф. Как показывает практика, всё может поменяться, — цитирует Яруллина Metaratings.