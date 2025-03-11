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«Пообщались, эффект прошёл, снова начался детский хоккей». Потапов — о лидерах «Спартака»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов ответил на вопрос об игре лидеров «Спартака» Николая Голдобина и Ивана Морозова в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

— У «Спартака» против Казани сыграли Голдобин и Морозов. Голдобин пропустил два матча, Морозов уже играл в Нижнем. Жамнов их сажал на лавку даже в выигранных матчах, не выпускал на матчи в воспитательных целях. Насколько это работает?

— Это работает с человеком, который понимает и справляется. Когда они играют и их не трогают, когда у них всё получается и глаза горят — в прошлом сезоне было так. В этом — раз пообщались, два пообщались, эффект прошёл, снова начался детский хоккей. Уверен, что Жамнову это не нравится, но ему приходится так делать, потому что его не устраивает игра лидеров команды, — приводит слова Потапова сайт КХЛ.