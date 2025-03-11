«Сибирь» опубликовала обращение к болельщикам на фоне кризиса на финише регулярки

«Уважаемые болельщики! В решающий момент регулярного чемпионата наша команда столкнулась с трудностями. Мы понимаем ваше разочарование от затянувшейся серии неудач, которая происходит именно сейчас, когда каждая игра имеет важнейшее значение в борьбе за выход в плей-офф.



Впереди нас ждут важнейшие матчи, в которых мы обязаны проявить характер и волю к победе. Каждый игрок осознаёт свою ответственность перед болельщиками и приложит для этого максимум усилий. Просим вас прийти и поддержать команду в непростой момент, не сомневаемся, что ваша поддержка станет дополнительным стимулом, который поможет команде переломить неудачную серию. Вперёд, “Сибирь”!» — сказано в сообщении клуба.