«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛ

«Адмирал» выиграл у «Амура» все шесть очный матчей в нынешнем сезоне КХЛ (5:0, 5:3, 6:4, 4:1, 2:1 ОТ, 5:2). Команде достается Кубок икры, трофей, который разыгрывался в дальневосточных дерби КХЛ.