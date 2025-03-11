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«Адмирал» выиграл Кубок икры по итогам шести дальневосточных дерби в КХЛ

Владивостокский клуб все шесть раз в нынешнем сезоне обыграл хабаровский «Амур» в очных матчах.

Источник: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Владивостокский «Адмирал» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (5-я минута), Никита Сошников (15, 41), Егор Петухов (16) и Даниил Гутик (25). У проигравших отличились Олег Ли (22) и Александр Брынцев (49).

«Адмирал» выиграл у «Амура» все шесть очный матчей в нынешнем сезоне КХЛ (5:0, 5:3, 6:4, 4:1, 2:1 ОТ, 5:2). Команде достается Кубок икры, трофей, который разыгрывался в дальневосточных дерби КХЛ.

«Адмирал» набрал 67 очков в 63 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Амур» с 38 очками в 63 встречах расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Адмирал» 13 марта примет астанинский «Барыс», «Амур» в тот же день в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью».

Адмирал
5:2
3:0, 1:1, 1:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5405 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Андрей Мишуров
Дамир Шаймарданов
(Виктор Кобозев)
1-й период
04:21
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Джек Родуолд)
06:35
Даниил Гутик
13:14
Кэмерон Ли
14:06
Никита Сошников
(Либор Шулак, Дмитрий Завгородний)
15:56
Егор Петухов
(Никита Сошников, Аркадий Шестаков)
2-й период
21:35
Олег Ли
(Илья Талалуев)
24:25
Даниил Гутик
(Степан Старков, Павел Шэн)
29:54
Кирилл Петьков
37:04
Либор Шулак
37:04
Александр Брынцев
3-й период
40:09
Никита Сошников
(Егор Петухов)
40:28
Марк Марин
48:24
Александр Брынцев
(Олег Ли)
53:29
Иван Мищенко
Статистика
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит