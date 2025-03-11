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Ткачев вернулся в состав «Авангарда» после травмы

Ткачев восстановился после травмы и сыграет за «Авангард» впервые в сезоне КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев восстановился после повреждения и сыграет за команду впервые в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале лиги.

Во вторник «Авангард» принимает нижегородское «Торпедо», начало матча — 16:30 мск. Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки в июле 2024 года. В конце августа в клубе сообщили, что Ткачев пропустит от трех до шести месяцев. В конце февраля хоккеист вернулся к тренировкам в общей группе.

Ткачев начал карьеру в КХЛ в составе «Авангарда» в сезоне-2013/14, потом вернулся в омскую команду в 2022 году. В прошлом сезоне он провел 58 матчей, в которых набрал 75 очков (20 шайб + 55 передач), став пятым бомбардиром лиги по итогам регулярного чемпионата, а также сделал 11 ассистов в 12 матчах плей-офф.