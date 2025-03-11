Ткачев вернулся в состав «Авангарда» после травмы

Ткачев начал карьеру в КХЛ в составе «Авангарда» в сезоне-2013/14, потом вернулся в омскую команду в 2022 году. В прошлом сезоне он провел 58 матчей, в которых набрал 75 очков (20 шайб + 55 передач), став пятым бомбардиром лиги по итогам регулярного чемпионата, а также сделал 11 ассистов в 12 матчах плей-офф.