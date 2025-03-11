«Хоккейный бог не на нашей стороне». Почему «Сибирь» повалилась в конце регулярки?

Также в розыгрыше, как раньше, не задействован Сергей Широков, который в последних встречах выглядит как отрезанный ломоть в этой пятёрке: до него не доходит шайба, партнёры не так часто включают его в розыгрыш, и сам капитан потерял в вариативности. Ещё одна проблема — спад Владимира Бутузова. Форвард новосибирцев уже давно приучил к тому, что если он теряет уверенность в себе, то на льду его найти очень сложно. Но тут дело пошло ещё дальше — Бутузов попросту перестал бросать из любимого левого круга в касание, предпочитая этому избавление от шайбы или долгую и неуместную её обработку.