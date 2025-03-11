Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в КХЛ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Омский «Авангард» дома одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» и продлил серию без поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 12 матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Омске во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (14-я минута), Алекс Грант (43), Семен Чистяков (45) и Владимир Ткачев (58). У «Торпедо» отличились Даниил Бокун (10), Никита Артамонов (22) и Кирилл Кирсанов (27).

Автор победной шайбы Ткачев провел свой первый матч в текущем сезоне. Нападающий получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки в июле 2024 года и пропустил большую часть текущего сезона.

«Авангард», набрав 82 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 71 баллом располагается на восьмой строчке в Западной конференции. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 13 марта, а «Авангард» на следующий день примет челябинский «Трактор».

Авангард
4:3
1:1, 0:2, 3:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Серебряков
(Михаил Бердин)
Иван Кульбаков
1-й период
09:46
Даниил Бокун
(Кирилл Воронин, Андрей Белевич)
13:20
Данил Башкиров
(Игорь Мартынов, Джованни Фьоре)
2-й период
21:12
Никита Артамонов
(Максим Летунов)
26:18
Кирилл Кирсанов
(Никита Шавин)
3-й период
40:46
Кирилл Воронин
42:11
Алекс Грант
(Наиль Якупов, Николай Прохоркин)
44:42
Семен Чистяков
(Николай Прохоркин, Райан Спунер)
57:15
Владимир Ткачев
(Николай Прохоркин)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит