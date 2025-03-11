«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в КХЛ

Встреча, которая прошла в Омске во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (14-я минута), Алекс Грант (43), Семен Чистяков (45) и Владимир Ткачев (58). У «Торпедо» отличились Даниил Бокун (10), Никита Артамонов (22) и Кирилл Кирсанов (27).
Автор победной шайбы Ткачев провел свой первый матч в текущем сезоне. Нападающий получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки в июле 2024 года и пропустил большую часть текущего сезона.
«Авангард», набрав 82 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 71 баллом располагается на восьмой строчке в Западной конференции. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.
В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 13 марта, а «Авангард» на следующий день примет челябинский «Трактор».