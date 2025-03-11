«Авангард» одержал волевую победу над «Торпедо» в КХЛ

Встреча, которая прошла в Омске во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (14-я минута), Алекс Грант (43), Семен Чистяков (45) и Владимир Ткачев (58). У «Торпедо» отличились Даниил Бокун (10), Никита Артамонов (22) и Кирилл Кирсанов (27).