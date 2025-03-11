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«Нападающие перекурили чуть-чуть». Квартальнов — о поражении в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (1:3) и посетовал на слабую игру в атаке.

Источник: Чемпионат.com

— Восемь удалений было у нас, многовато здесь, в Питере. «Пять на пять» игра не понравилась, два периода атака у нас была слабая. Понятно, что соперник свежее, мотивированнее. Дурацкое удаление, гол пропустили, с этого всё и пошло. Нападающие у нас сегодня перекурили чуть-чуть.

— Насколько сказалось отсутствие дисквалифицированного Волкова?

— Сказалось, наш лучший хоккеист. Той моторики не хватило, большая потеря для нас. Но если мы хотим быть хорошей командой, потерю героя команда не должна заметить.

— Горбунов не играл с середины второго периода, это из-за удаления или травма?

— С ним всё хорошо.

— Сильно изменился Шипачёв с тех пор, как вы работали в «Северстали»?

— Сегодня тоже перекурил он два периода, потом взялся за дело. Рад, что Вадим в таком возрасте очень любит хоккей. Найти в себе мотивацию тяжело, он в этом плане молодец.

— Сыграло ли, что сегодня команда могла установить рекорд — 10 побед кряду. Сыграло ли это давление?

— Понятно, что мы хотели победить. Рекорд — это здорово, но не получилось. Мы точно с ума от этого не сходили, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22396 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Егор Заврагин
Василий Демченко
1-й период
10:39
Роман Горбунов
10:57
Арсений Грицюк
(Александр Никишин, Матвей Короткий)
12:59
Михаил Григоренко
(Арсений Грицюк, Сергей Толчинский)
16:27
Даниил Липский
2-й период
33:59
Павел Акользин
(Валентин Зыков, Илья Карпухин)
38:19
Сэм Энас
3-й период
46:52
Андрей Стась
50:45
Александр Никишин
51:18
Михаил Воробьев
51:49
Вадим Мороз
(Сэм Энас, Вадим Шипачев)
59:41
Вадим Шипачев
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит