«Нападающие перекурили чуть-чуть». Квартальнов — о поражении в матче со СКА

— Восемь удалений было у нас, многовато здесь, в Питере. «Пять на пять» игра не понравилась, два периода атака у нас была слабая. Понятно, что соперник свежее, мотивированнее. Дурацкое удаление, гол пропустили, с этого всё и пошло. Нападающие у нас сегодня перекурили чуть-чуть.