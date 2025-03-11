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Роман Ротенберг оценил победу СКА над минским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:1).

Источник: Чемпионат.com

— Бились все 60 минут против сильного соперника. Соперник — сильная команда, сборная Беларуси, усиленная Шипачёвым. Волкова не было, самоустранился, но сильные канадцы. Девять игр они побеждали всех, сильный тренерский штаб. Важная победа, есть, что улучшить. В третьем периоде где-то отошли от нашего плана. Разберём ошибки, уберём удаления.

— Сегодня долго не пропускали, шли без удалений, но в концовке остались «три на пять» и пропустили. Есть расстройство из-за этого?

— Всегда лучшее меньшинство — игра без удалений. Потренировали меньшинство, но меня расстроило, что ребята не помогли вратарю сыграть на ноль. Наш вратарь заслужил своей работой «сухарь», полевые немного подвели. Не имеем права так играть в третьем периоде, удаления надо убирать.

— Полностью переиграли Минск в силовой борьбе, насколько это неожиданно?

— Хоккей — мужская игра. Они здорово начали, нам пришлось добавить в агрессии. Ребята молодцы. Мы выиграли борьбу, стыки, значит, мы в хорошем физическом состоянии, есть силы играть в тело, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
3:1
2:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22396 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Егор Заврагин
Василий Демченко
1-й период
10:39
Роман Горбунов
10:57
Арсений Грицюк
(Александр Никишин, Матвей Короткий)
12:59
Михаил Григоренко
(Арсений Грицюк, Сергей Толчинский)
16:27
Даниил Липский
2-й период
33:59
Павел Акользин
(Валентин Зыков, Илья Карпухин)
38:19
Сэм Энас
3-й период
46:52
Андрей Стась
50:45
Александр Никишин
51:18
Михаил Воробьев
51:49
Вадим Мороз
(Сэм Энас, Вадим Шипачев)
59:41
Вадим Шипачев
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит