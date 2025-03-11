Роман Ротенберг оценил победу СКА над минским «Динамо»

— Всегда лучшее меньшинство — игра без удалений. Потренировали меньшинство, но меня расстроило, что ребята не помогли вратарю сыграть на ноль. Наш вратарь заслужил своей работой «сухарь», полевые немного подвели. Не имеем права так играть в третьем периоде, удаления надо убирать.