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Травма поставила крест на сезоне для нападающего «Сибири»

Хоккейный клуб пожелал своему нападающему скорейшего выздоровления.

Источник: ХК «Сибирь»

Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Бутузов получил серьезное повреждение в выездном матче. Сроки восстановления игрока не позволят ему принять участие в оставшихся играх текущего сезона, сообщает пресс-служба «Сибири».

Хоккейный клуб пожелал своему нападающему скорейшего выздоровления и успешного возвращения на лед в будущем.

Напомним, что в Балашихе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором новосибирская команда «Сибирь» уступила местному «Витязю» со счетом 3:1. Два гола забросил Матвей Заседа, еще одну шайбу добавил Дин Стюарт, а единственный гол от «Сибири» на свой счет записал Энди Андреофф.