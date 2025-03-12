Травма поставила крест на сезоне для нападающего «Сибири»

Напомним, что в Балашихе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором новосибирская команда «Сибирь» уступила местному «Витязю» со счетом 3:1. Два гола забросил Матвей Заседа, еще одну шайбу добавил Дин Стюарт, а единственный гол от «Сибири» на свой счет записал Энди Андреофф.