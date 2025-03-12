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ЦСКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Металлургу»

Матч занимающих третьи места в своих конференциях команд завершился со счетом 4:2 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина.

Источник: ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Моисеев (19-я минута), Никита Михайлис (38), Денис Зернов (44) и Люк Джонсон (60). У проигравших отличились Егор Афанасьев (33) и Никита Нестеров (59).

Ранее в нынешнем сезоне «Металлург» побеждал ЦСКА со счетом 7:0.

«Металлург», действующий чемпион КХЛ, набрал 84 очка в 64 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. ЦСКА с 83 очками расположился на третьей строчке на Западе.

В следующем матче ЦСКА 15 марта примет московское «Динамо», «Металлург» в тот же день дома сыграет с «Куньлунем».

Металлург Мг
4:2
1:0, 1:1, 2:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7323 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Илья Воробьев
Вратари
Илья Набоков
Дмитрий Гамзин
(Дмитрий Гамзин)
1-й период
01:34
Руслан Исхаков
18:37
Дмитрий Моисеев
(Данила Паливко, Люк Джонсон)
2-й период
20:17
Фредрик Классон
20:40
Роман Канцеров
32:07
Егор Афанасьев
(Дмитрий Саморуков, Кристиан Ярош)
37:45
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Макар Хабаров)
3-й период
43:30
Денис Зернов
(Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров)
54:13
Денис Зернов
58:48
Никита Нестеров
(Станислав Галиев, Кристиан Ярош)
59:59
Люк Джонсон
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит