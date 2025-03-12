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Илья Воробьёв назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Металлургом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:4) и отметил, что игроки армейской команды сделали на одну ошибку больше соперника.

Источник: Чемпионат.com

— Я думаю, что мы сделали на одну свою ошибку больше. Соперник лучше реализовал свои моменты, а мы наткнулись на здорово играющего Набокова.

— Были отрезки в сезоне, когда команду потряхивало. Можно сказать, что перед плей-офф получили то состояние коллектива, которого вы хотели добиться?

— Думаю, что потряхивало всех. Мы сейчас неплохи, но единственное — сегодня могли больше очков привезти. Работаем и продолжаем работать.

— В третьем периоде до его середины у вас было 1−2 броска. Настолько соперник хорошо сыграл по счёту?

— Да, соперник хорошо сыграл по счёту. Скажу, что и у нас много людей отсутствует. Мы выбрали такую тактику и её придерживаемся, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.