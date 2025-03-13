ЦСКА не отомстил за 0:7, в «Тракторе» в ярости от работы судей. Итоги дня в КХЛ

12 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.
В конце первого периода счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Моисеев, которому ассистировали Люк Джонсон и Данила Паливко. В середине второго периода Егор Афанасьев сравнял счёт в матче. Через несколько минут Никита Михайлис вновь вывел «Металлург» вперёд. В начале третьего периода Денис Зернов удвоил преимущество в счёте. За полторы минуты до конца третьего периода Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. За секунду до конца встречи Люк Джонсон забросил шайбу в пустые ворота.
Таким образом, «Металлург» выиграл у ЦСКА оба матча в текущем сезоне: в гостях команда Андрея Разина одержала победу со счётом 7:0. Магнитогорский клуб одержал девятую победу в последних 11 встречах.
На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Ткаченко с передач Андрея Миронова и Сергея Лукьянцева. Через пару минут Ансель Галимов с передачи Александра Пашина удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Даниил Орлов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Николай Голдобин довёл преимущество в счёте до четырёх шайб. В концовке третьего периода хозяевам удалось размочить счёт благодаря голу Андрея Алтыбармакяна. За полторы минуты до конца дубль оформил Алтыбармакян.
Отметим, что в составе «Спартака» первую встречу в КХЛ провёл 18-летний вратарь Ярослав Кузьменко, который появился на льду при счёте 4:1 в пользу своей команды.
Дублями отметились нападающие «Ак Барса» Артём Галимов и Дмитрий Яшкин. Галимов забросил 34-ю и 35-ю шайбы и побил снайперский рекорд «Ак Барса» за одну регулярку КХЛ, ранее принадлежавший Данису Зарипову. Ещё по голу в составе казанской команды забили Митчелл Миллер и Александр Барабанов. В составе «Трактора» великолепным лакросс-голом отметился нападающий Максим Шабанов. Ещё одну шайбу за челябинский клуб забросил Стивен Кэмпфер.
«Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Ак Барсу».
«Многие судьи не соответствуют уровню». Генменеджер «Трактора» раскритиковал арбитров КХЛ
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков раскритиковал арбитров КХЛ и указал на результативные судейские ошибки в матче с «Ак Барсом» (2:6).
«Счёт сегодня по игре. “Ак Барс” выиграл заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀
В последних трёх встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.⠀
Сегодня при счёте 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил её обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было ещё завести и административное дело о хулиганстве. Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что всё отлично«, — сказал Волков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Панышевым.
Денис Лутченко