ЦСКА не отомстил за 0:7, в «Тракторе» в ярости от работы судей. Итоги дня в КХЛ

Сегодня при счёте 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил её обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было ещё завести и административное дело о хулиганстве. Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что всё отлично«, — сказал Волков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Панышевым.