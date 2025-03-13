Каждый раз задаешься вопросом, нужен ли такой клуб лиге. Итоги выступления «Витязя»

Однако не только главный тренер виноват в неудаче. Есть вопросы и к менеджерам. Правда, сразу стоит напомнить, что у «Витязя» деньги всегда появляются в последний момент и зарплатный фонд у них балансирует на грани пола, причем ведь именно «Витязь» как-то уже попадал на штраф за то, что клуб так и не достиг минимального требования по сумме годовых зарплат. Но при этом организация, и в первую очередь ее генеральный менеджер Игорь Варицкий, всегда славилась умением выходить из положения в таких жестких условиях, в основном за счет приобретения эффективных легионеров.