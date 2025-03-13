Каждый раз задаешься вопросом, нужен ли такой клуб лиге. Итоги выступления «Витязя»

Главному тренеру не хватило опыта работы в КХЛ
«Витязь» второй год не попадает в плей-офф, но нынешняя неудача не идет ни в какое сравнение с прошлогодним результатом. Тогда клуб совершил ошибку с назначением Александра Завьялова, затем поменял тренера на Дмитрия Рябыкина, но оказалось, что этому специалисту пока все-таки рано работать самостоятельно. В этом году такой беды не было, однако результат все равно прежний.
Было понятно, что новому главному тренеру Павлу Десяткову придется очень непросто в КХЛ. Опыт в ВХЛ у него, конечно, серьезный, да и в прошлогоднем успехе «Лады» большая его заслуга, но работа в клубе главной лиги — совсем другой уровень ответственности. Где-то все-таки не хватило опыта, возможно, умения принимать сложные и правильные решения мгновенно.
Прекрасно видно, что «Витязь» стал играющей, интересной командой, даже несмотря на не самый выдающийся состав. Но когда клуб терпит 17 поражений, ведя по ходу встречи в счете, это и тренерская проблема. Можно найти сколько угодно аргументов, почему случилась та или иная неудача, но сезон идет, а проблема же не ушла. Точнее, даже усугубилась. Если в сентябре было лишь одно «волевое» поражение, то потом случились остальные 16.
И сколько очков потерял «Витязь» тогда, когда надо было побеждать… У всех в памяти всплывает игра против «Спартака», когда подмосковный клуб к 57-й минуте вел 4:1, но в итоге уступил в овертайме. Но ведь до этого было поражение в Ярославле от «Локомотива», когда пропустили за 59 секунд до сирены.
При этом к Павлу Десяткову нет вопросов, ни по творческой части, ни по человеческим качествам. Он нормально разговаривает с хоккеистами, да я вообще не встретил пока ни одного спортсмена, который работал с Десятковым и пожаловался на него. Но опять же, тренер — это и психолог. И он обязан помогать игрокам решать проблемы с концентрацией и уверенностью в себе.
Однако не только главный тренер виноват в неудаче. Есть вопросы и к менеджерам. Правда, сразу стоит напомнить, что у «Витязя» деньги всегда появляются в последний момент и зарплатный фонд у них балансирует на грани пола, причем ведь именно «Витязь» как-то уже попадал на штраф за то, что клуб так и не достиг минимального требования по сумме годовых зарплат. Но при этом организация, и в первую очередь ее генеральный менеджер Игорь Варицкий, всегда славилась умением выходить из положения в таких жестких условиях, в основном за счет приобретения эффективных легионеров.
Не угадали с легионерами
Но в этом году похвастаться нечем. Теперь-то я понимаю, почему на рынке не особо гонялись за защитником Джереми Роем, который провел очень слабый сезон в Балашихе. Провал — приглашение Фредерика Готье. Так-то этот габаритный нападающий мог бы стать серьезным усилением. По потенциалу он как Дмитрий Воронков, но если бы он так мог играть, то остался бы за океаном. В итоге Готье вообще не пользовался своими габаритами, на пятачке он был практически бесполезен, а техническая оснащенность никогда не была его сильной стороной.
Не оправдало себя и приглашение Дина Стюарта. Защитник часто травмировался, но когда был здоров, не впечатлял ни в атаке, ни у своих ворот. Он обученный, прямо сейчас у него «плюс 8», но команде он не помог.
Отдельный разговор про Дерека Барака. В свой первый сезон он неприятно удивил тем, что без Скотта Уилсона напоминал игрока из «вышки». Зачем его оставили? Непонятно. Но Барак круто начал сезон и одно время шел даже среди лучших снайперов. Потом потерялся. Сейчас на его счету 19 шайб, только вот с 1 января он все два раза поразил ворота, один раз пустые.
Можно сказать, что не слишком угадали и с российскими игроками, но тут надо вспомнить про деньги «Витязя». Каждый новый сезон невольно задаешься вопросом, зачем такой клуб лиге. Игорь Варицкий настаивает на том, что в КХЛ должна быть представлена Московская область. Но кто воспринимает этот клуб спортивным флагманом большого региона? «Витязь» не вкладывается в медийку, там всегда меньше всего журналистов, а что будет с клубом, мало кому интересно.
Сейчас трудно сказать, что же с ним действительно будет. С Павлом Десятковым надо продлевать соглашение — без вопросов. Но если опять будет прежний принцип комплектования и небольшой бюджет, то команда рискует оказаться вне восьмерки и через сезон. Потому что таланта Десяткова не хватит, чтобы конкурировать с лучшими клубами страны.
Алексей Шевченко